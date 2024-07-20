مهرجان الإسكندرية السينمائي يعلن تكريم منة شلبي بدورته الـ ٤٠

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن تكريم الفنانة منة شلبي بحفل افتتاح الدورة الـ٤٠ من عمر المهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من ١ إلى ٥ أكتوبر ٢٠٢٤، حيث تتسلم التكريم بحفل الافتتاح المقام بمكتبة الإسكندرية.

بدأت منة شلبي مشوارها الفني في عام 2001 من خلال فيلم "الساحر" الذي كان نقطة انطلاقها نحو النجومية، حيث لفتت الأنظار بأدائها المتميز وقدرتها على تجسيد شخصيات متنوعة.

وشاركت "منة" في العديد من الأفلام الناجحة مثل "أحلى الأوقات" (2004)، "بنات وسط البلد" (2005)، "ويجا" (2005)، و"عن العشق والهوى" (2006). كما قدمت دورا مميزا في فيلم "هي فوضى" (2007).

وفي مجال التليفزيون، تألقت "منة" في مسلسلات مثل "حارة اليهود" (2015) ، "نيران صديقة" (2013)، و"واحة الغروب" (2017)، حيث استندت إلى رواية بهاء طاهر وقدمت أداءً رائعا مؤخرا، وقدمت دورا متميزا في مسلسل "ليه لأ" (2020) الذي يعالج قضايا اجتماعية معاصرة.

وحصدت منة شلبي، على العديد من الجوائز من مهرجانات سينمائية مرموقة، بما في ذلك جائزة أفضل ممثلة من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، وتم تكريمها في مهرجانات محلية ودولية مثل مهرجان دبي السينمائي الدولي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتميزت منه شلبي بقدرتها على تجسيد مجموعة واسعة من الشخصيات من الدرامية المعقدة إلى الكوميدية والخفيفة، تظل منة شلبي واحدة من أكثر الممثلات شعبية واحتراماً في مصر والعالم العربي.

إلى جانب نجاحها الفني، تستخدم منة شلبي شهرتها لدعم قضايا اجتماعية مهمة مثل حقوق المرأة وتمكين الشباب، مما يعزز من مكانتها ليس فقط كفنانة بل كرمز مؤثر في المجتمع المصري

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام سنويا بمحافظة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.