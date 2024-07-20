ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة لها مع الجمهور عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلالها كواليس تصوير اغنيتها الأخيرة "من نظرة"، كما و أظهرت اللقطة الأخيرة التي إختيرة.
و في كليب الأغنية إختارت نانسي فستان طويل باللون الذهبي ضيق من دون اكمام من دار ازياء GALVAN وصل سعره إلى 1,595 يويو.
أغنية "من نظرة" هي من كلمات وألحان زياد جمال، توزيع موسيقي باسم رزق، ميكس وماسترينغ جان بيار بطرس، و إخراج سمير سرياني.
و قد تفاعل الجمهور بـ شكل كبير مع الأغنية منذ اللحظة الأولى لإطلاقها، وبدت نانسي عجرم في الكليب مميزة ومتألقة كالعادة.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تشارك متابعيها كواليس تصوير كليب "من نظرة".. إليكم سعر فستانها الذهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.