نانسي عجرم تشارك متابعيها كواليس تصوير كليب "من نظرة".. إليكم سعر فستانها الذهبي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة لها مع الجمهور عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلالها كواليس تصوير اغنيتها الأخيرة "من نظرة"، كما و أظهرت اللقطة الأخيرة التي إختيرة.



و في كليب الأغنية إختارت نانسي فستان طويل باللون الذهبي ضيق من دون اكمام من دار ازياء GALVAN وصل سعره إلى 1,595 يويو.

أغنية "من نظرة" هي من كلمات وألحان زياد جمال، توزيع موسيقي باسم رزق، ميكس وماسترينغ جان بيار بطرس، و إخراج سمير سرياني.

و قد تفاعل الجمهور بـ شكل كبير مع الأغنية منذ اللحظة الأولى لإطلاقها، وبدت نانسي عجرم في الكليب مميزة ومتألقة كالعادة.

