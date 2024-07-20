مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء تستضيف فرقة الرقص البوليفية غداً



ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء غداً الأحد الموافق 21 يوليو، فرقة أكاديمية الرقص الفلكلوري البوليفية لتقدم عروضها بالمجان لجمهور المكتبة فى إطار التبادل الثقافي بين مصر وبوليفيا، وينفذ هذا النشاط تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وبالتعاون مع سفارة بوليفيا فى القاهرة ومكتبات مصر العامة برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي.

الجدير بالذكر أن أكاديمية الرقص الفلكلوري البوليفية، هي مؤسسة حكومية مكرسة لتعليم ونشر الرقصات التقليدية البوليفية، تأسست في أغسطس 1999، بهدف الحفاظ على التراث البوليفي واستلهام عناصره فى تقديم عروض فنية جديدة وقد طورت الأكاديمية مجموعة واسعة من العروض الراقصة تشمل رقصات تقليدية من مناطق مختلفة من البلاد ، كما تضم فرقة محترفة من الراقصين قوامها حوالي 40 راقصًا يشاركوا بعروضهم فى الفعاليات الوطنية المحلية والدولية، والتى من أبرزها مهرجان الرقص الفلكلوري في بوجوتا ومهرجان فراغا في إسبانيا وغيرها من الفعاليات.

وتسعي وزارة الثقافة لدعم هذه الأنشطه؛ بهدف تحقيق مزيد من التواصل الثقافي بين مصر ودول العالم، وإتاحة الفرصة للجمهور المصري للتعرف على ثقافات أخرى ورفع وعيهم بها، بالإضافة إلى دعم علاقات مصر مع دول العالم المختلفة.

مكتبة مصر العامة توفر خدمة جديدة



من ناحية أخرى ، تقدم مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، خدمة جديدة لروادها تتواكب مع التطور التكنولوجي والتقني الذي يشهده العالم، للتسهيل على أعضاء ورواد المكتبة عمليات استعارة الكتب.



وقالت رانيا شرعان، مديرة المكتبة، إن الخدمة الجديدة التي تقدمها المكتبة تسمى الإعارة الذاتية للكتب ضمن تقنية «RFID» وتتمثل في توفير

مكتبة مصر العامة لجمهورها الكرام خدمة تعد بمثابة أحدث التقنيات والأنظمة المعمول بها في المكتبات العالمية، تماشيا مع المجتمع المعلوماتي المتطور .

وأضافت أن الخدمة تعمل على

وحدة الإعارة الذاتية لتصبح قادرة على الاتصال بنظام الإعارة الإلكتروني في المكتبة وإعادة الكتاب في نظام إدارة المكتبة الآلي وتغيير حالة الوعاء بشكل آلي، ويتيح الجهاز خدمة الإعارة الذاتية للكتب دون تدخل الموظف.

وأوضحت أن الخدمة تعتبر ضمن أحدث نظام إعارة الكترونية حيث يمكن مستفيدي المكتبة من التالي : استعارة الكتب وغيرها من الأوعية والتي يسمح بإعارتها وفق لائحة الإعارة المعتمدة لدى المكتبة، وذلك عن طريق مجموعة من الخطوات تتمثل في: حصول المستفيد على بطاقة العضوية، حيث يتم ذلك آليا بعد حصوله على البطاقة من قسم الإعارة، الوقوف أمام جهاز الإعارة ويتم الضغط على أيقونة (استعارة الكتب) ثم يطلب من المستفيد وضع الكتب حتى يتم قرأتها على الشاشة بعناوين الكتب المعارة، ستظهر رسالة تأكيد لقد استعارة عدد (.....) كتاب، وفي آخر خطوة ستظهر للمستفيد معلومات عنه وعن عدد الكتب المعارة لدية ومدة إرجاعها ولإنهاء عملية الإعارة يجب الضغط على ايقونة إنهاء، ايضا يمكن للمستفيد طبع إيصال الإستعارة والاحتفاظ به.