غدًا .. انطلاق أولى دورات مؤتمر أدب الطفل العربى فى الأعلى للثقافة

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو؛ وزير الثقافة، يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة أ.د. هشام عزمى؛ مؤتمر أدب الطفل العربى الأول (أدب الطفل والتكنولوجيا الحديثة) دورة الكاتب على ماهر عيد، الذى ينظمه نادى القصة المصري برئاسة الكاتب الكبير محمد السيد عيد.

برنامج المؤتمر

ويأتى برنامج المؤتمر على النحو التالى:

اليوم الأول الأحد الموافق 21 يوليو 2024، تبدأ الجلسة الافتتاحية فى الساعة السادسة مساءً، وفقًا إلى النحو التالى: كلمة أمين عام المؤتمر (الشاعر عبده الزراع)، كلمة رئيس المؤتمر الدكتور السيد نجم، كلمة رئيس النادى محمد السيد عيد، كلمة أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمى، كلمة وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وعقب ذلك تأتى التكريمات؛ حيث أنه من المقرر أن بُكرم كل من: الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، والكاتب الراحل على ماهر عيد، ورئيسة لجنة البحوث الدكتورة إلهام سيف الدولة حمدان، كما سيتم تكريم دور النشر الوطنية الداعمة للمؤتمر وهى: دار أرجوحة للنشر، دار نهضة مصر للنشر، دار المستقبل للتعليم الإلكترونى والمطبوع، دار الظبى للنشر.



ثم تُعقد الجلسة الأولى وتستمر من الساعة السابعة مساءً إلى الثامنة مساءً، ويقدمها الأمين المساعد للمؤتمر الكاتب أحمد قرنى، ويشارك فيها: الكاتب خالد جودة، ويتناول: (قصص الطفل النوعية بين الورقى والرقمى)، والدكتورة أحلام عبد الرحيم، وتتناول: (القضايا التعليمية لذوى الاحتياجات الخاصة فى أدب الطفل: على ماهر عيد نموذجًا)، الكاتب عماد الشافعى ويتناول: (كتاب الطفل ودوره ف غرس القيم العلمية لدى الناشئة)، والكاتب أشرف شوقى الرسول ويتناول: (القصص الأطفال الرقمية التفاعلية: الإمكانيات والآمال).

الدكتورة عائشة القيس (الإمارات) وتتناول: (الآثار السلبية والإيجابية للكتاب الإلكترونى).



ثم تنعقد الجلسة الثانية من الثامنة مساءً إلى التاسعة مساءً، ويقدمها الشاعر الكبير أحمد سويلم، ويشارك فيها: الشاعر أحمد فضل شبلول ويتناول: (أدب الطفل من الورقى إلى الرقمى: كليلة ودمنة نموذجًا)، والكاتبة انتصار عبد المنعم وتتناول: (فصص الطفل بين الورقى والرقمى)، والدكتور سليمان جادو ويتناول: (كتاب الطفل بين الورقى والإلكترونى)، والدكتور عبد الحميد هيمة (الجزائر) ويتناول: (الآثار النفسية والاجتماعية والوسائل التكنولوجية الحديثة فى تشكيل ثقافة الطفل)، والدكتور محمد جمال الدين أمين ويتناول: (أثر التكنولوجيا الحديثة على عروض مسرح الطفل المصرى المعاصر).

وفى ختام اليوم الأول تقام المائدة المستديرة الأولى فى الساعة التاسعة مساءً وتستمر إلى العاشرة والنصف مساءً، تحت عنوان: (دور الإعلام فى تنمية وعى الطفل)، ويديرها الدكتور محمد فتحى، ويشارك فيها عدد من الأدباء والباحثين وهم: عبد الرحمن نور الدين، ونشوى الحوفى، وإيمان بهى الدين، ومنتصر ثابت، وأحمد طوسون، ومناجاة الطيب (السودان)، والدكتور إسماعيل عبد الفتاح، وبهجت صميدة.

وفى اليوم التالى والختامى للمؤتمر تُعقد الجلسة الأولى فى الساعة السادسة وتستمر إلى السابعة مساءً، ويقدمها القاص فؤاد مرسى، ويشارك فيها: الكاتب محمد بغدادى ويتناول: (الميتافيرس وأثرها على الطفل المصرى والعربى: السلبيات والإيجابيات والتحديات والمواجهة)، والكاتب أحمد عبد العليم، ويتناول: (الطفل المصرى بين التكنولوجيا والعدالة الثقافية)، والدكتور محمد هندى ويتناول: (تمثلات الوسيط الرقمى فى الخطاب الروائى الموجه إلى الأطفال)، والكاتب محمد المطارقى ويتناول: (الطفل وعلاقته بالتكنولوجيا الحديثة وأثرها السلبى والإيجابى.. ودور الأسرة وأهميته)، والكاتبة ثراء الرومى (سوريا) وتتناول: (أطفالنا وبساط التكنولوجيا السحرى إلى أين).

ثم تُعقد الجلسة الثانية وتبدأ فى الساعة السابعة مساءً وتستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، ويقدمها الكاتب جابر بسيونى، ويشارك فيها الكاتب مصطفى عطية ويتناول: (إبداعات الطفولة بين التخييل والفضاء الرقمى.. تأصيل وتنظير واستشراف)، والدكتور تردين العطروزى (تحدى إدمان الأطفال للشاشات بعد عصر كورونا)، والكاتب علاء الجابر (العراق) ويتناول (الرسوم المتحركة وتأثيراتها على الطفل)، والكاتب ناصر العربى ويتناول: (الطفل والدراما المقدمة له فى عصر الأجهزة الرقمية ومنصات الإنترنت)، والكاتب تاجوج الخولى ويتناول: (تنمية الدور التربوى الرسوم الأطفال فى ظل الرقمنة: الجمال فى رسوم الأطفال).



عقب ذلك تُقام المائدة المستديرة الثانية فى الساعة التاسعة مساءً وتستمر إلى العاشرة والنصف مساءً، تحت عنوان: (مواقع التواصل الاجتماعى وتأثيرها على الطفل)، ويديرها الكاتب محمد سيد عبد التواب، ويشارك فيها عدد من الأدباء والباحثين وهم: الدكتورة إيمان عبد العال حمزة، وأحمد زحام، ونجلاء علام، ومصطفى غنايم، وهويدا زكريا، وهجرة الصاوى، والدكتورة إيمان سند.

ثم تُعقد الجلسة الختامية للمؤتمر فى الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتستمر إلى العاشرة والنصف مساءً؛ حيث تقدمها الكاتبة منى ماهر، وتشتمل الجلسة على كلمة رئيس النادى الكاتب محمد السيد عيد، يعقبها قراءة توصيات المؤتمر بواسطة أمين عام المؤتمر الكاتب عبده الزراع.