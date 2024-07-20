أبطال مسرحية "نوستالجيا ٨٠ / ٩٠" في ضيافة عمرو الليثي في واحد من الناس

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في في حلقة فنية خاصة ببرنامج واحد من الناس، نجوم وأبطال مسرحية نوستالجيا ٨٠ / ٩٠، يوم الإثنين المقبل على شاشة الحياة.

ويضم لقاء أبطال مسرحية نوستالجيا ٨٠ / ٩٠، الفنان تامر عبدالمنعم ، ونخبة من نجوم العرض المسرحي وهم محمود عزازى ، خالد محروس ، احمد حسنين ، مصرية بكر ، نجاة الإمام ، إسلام عباس ، مريم زين ، تسنيم درويش ، دينا مجدى ، أحمد شعراوى ، المهندس محمد جابر مصمم الديكور ، محمد أبو صالح مصمم الاستعراضات .

وتتناول الحلقة الحديث عن فكرة المسرحية من أين جاءت ، وكيف خرجت النور، ولماذا اختار فترة التسعينات والثمانينات ليلقي الضوء علي نجومها وأيضاً ردود الفعل الرائعة علي المسرحية والتي تعرض تحت عنوان ( كامل العدد ).

كما يتحدث تامر عبدالمنعم المخرج، ويجيب عن العديد من الأسرار والكواليس، كما يتحدث باقي نجوم العمل عن أدوارهم، يذاع "واحد من الناس" في العاشرة مساء الاثنين المقبل على قناة الحياة.