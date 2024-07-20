الأربعاء.. "القومي للسينما" يحيي ذكري ثورة 23 يوليو بفعاليات مشتركة مع مكتبة مصر العامة

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر عرضا سينمائيا وندوة بمناسبة ذكري ثورة ٢٣ يوليو المجيدة ويأتي ذلك في إطار الفعاليات المشتركة المقرر إقامتها شهريا بمكتبة مصر العامة بالدقي وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٤يوليو الساعة الواحدة ظهرا .

يعرض خلال الفعاليات فيلم (٤ أيام مجيدة )للمخرج صلاح التهامي والذي يعرض لقطات تاريخية وتوثيق لتغيير مجري النيل أثناء بناء السد العالي و(فيلم معبد ابوسمبل )للمخرج سعد نديم ويرصد من خلال أحداثه وقائع نقل معبد ابو سمبل بعد تحويل مجري النيل.ويعتبر بناء السد العالي أحد النتائج الإيجابية لثورة ٢٣ يوليو المجيدة..

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تستضيف الأستاذة الدكتورة رانيا يحيي عميد المعهد العالي النقد الفني والناقد السينمائي أحمد سعد الدين و تدير الندوة د.هبة حمزة وذلك للحديث عن سينما ثورة يوليو وكيف حدث تحول وإتجاه نحو السينما ذات الطابع والهوية الوطنية.



وقد أشار د.حسين بكر إلي حرصه الدائم علي المشاركة بالفعاليات الخاصة بالمناسبات الوطنية وذلك بعرض كنوز المركز القومي للسينما من تراث مصر السينمائي الذي تتجلي فيه عظمة التاريخ المصري.



جدير بالذكر أن الفعاليات المشتركة مع مكتبة مصر العامة بالدقي تأتي ضمن الأنشطة الخارجية لمركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومي للسينما .يشرف علي الفعاليات الكاتبة /أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

الحضور مجاني للجمهور العام ومحبي السينما.