كاظم الساهر يروي ذكرياته مع مصر: "عائلات كانت بتجيب لي أكل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

وجه الفنان العراقي كاظم الساهر، الشكر للقائمين على مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام، عقب إحيائه حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات المهرجان وسط حضور جماهيري كبير.

وأشاد "كاظم" بالمستوى العالمي الذي يشهده مهرجان العلمين خلال لقائه بأحد البرامج التلفزيونية على قناة "ON"، وعلق: "شكرًا على الاستضافة وشكرًا على الرعاية الحلوة والاستقبال الحلو، وشكرًا أنهم حولوا هذه المنطقة من مدينة حرب وألغام إلى مهرجانات ثقافية رائعة طبعًا بهذا المستوى العظيم الكبير، وأعتقد الشكر لكل المنظمين وأيضًا أوجه الشكر بشكل خاص لمعالي المستشار تركي آل الشيخ وحقيقة أنا متلهف للصعود على المسرح الآن وألتقي مع الجمهور".

وعن مشاركته بالنسخة الثانية من مهرجان العلمين، قال: "شئ كبير وسعادة لكل فنان أن يأتي لمسرح مثل هذا المسرح، وبصراحة تفاجئنا ولما حكولي إني رايح الساحل فكرت أن المسرح هيكون بسيط بس لما شوفت المسرح والرعاية التامة أن كل شئ يكون مدروس بدقة وكل التقنيات اللي موجودة على المسرح لراحة الفنانين أعتقد أنه شئ مذهل حقيقة شيء مذهل، وكل سعادة أني أكون من الفنانين اللي هيطلعوا على المسرح".

وعن شراكة الهيئة العامة للترفيه والشركة المتحدة، أوضح: "أولًا هذا حلم حقيقة، أن مثل هذه الشركات والهيئة أن تشترك وتساهم، وأنه حلم للفن العربي والحلم ده المفروض يكون من زمان بس أن يحقق بهذا الوقت مشكورين عليه جدًا ونقلت أسلوب تنظيم الحفلات من منطقة إلى منطقة نحن الفنانين نحلم بيها، وكنت مثلا لما بعمل حفلات كنت بنتقي المسارح حول العالم، ودلوقتي بدأوا يهيئوا المسارح في منطقتنا العربية وده شئ عظيم".

وعن علاقته بالجمهور المصري، أضاف: "أنا علاقتي بالجمهور المصري علاقة عجيبة غريبة، أنا لحد دلوقتي مقدرش أنسى لما دخلت مصر وكان فيه فرض الحصار عندنا في العراق وكانت فيه عائلات كانت بتجيب لي أكل وكنت أقولهم الحصار عليهم مش عليا أنا، وكانوا بيدافعوا عني بشكل رهيب وكان لما حد بيتنقدني في الصحافة كانوا دايمًا بيدافعوا عني، وأنا بعتبرهم فعلا أهل وعشت سنوات طويلة في مصر وعندي أصدقاء رائعين ومازلت محتفظ بهذه الصداقة والمحبة العظيمة".

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