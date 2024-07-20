محمد صبحي: "90% من المسلسلات المرأة فيها يا إما عاهرة أو مدمنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حل الفنان الكبير محمد صبحي، ضيفًا على برنامج "نظرة" تقديم الإعلامي حمدي رزق ويعرض على قناة "صدى البلد".

وتطرق صبحي، خلال حديثه عن عدد من الموضوعات المثيرة للجدل، منها ارتداء الفنانين الإكسسوارات النسائية، ورأيه في مؤسسة "تكوين" والجدل المثار حولها، وعن رأيه في تقديم المراة بالدراما التلفزيونية، وأن الأبحاث العلمية أكدت ان الأرض كروية، وحذر من تغييرات مناخية سيكون لها تأثير بالسلب على العالم خلال الفترة المقبلة.

وعن رأيه في تقديم المرأة في الدراما التلفزيونية، قال: "90% من المسلسلات فيها المرأة يا إما عاهرة أو مدمنة مخدرات أو منحلة، ودي مش حرية إبداع، دي حرية قلة أدب وهدم للوطن".

وكشف الفنان محمد صبحي مؤخرًا عن استعداده وتحضيره لعمل مسرحي جديد من أمام مسرح "سنبل"، وعلق: "لا أفارق المسرح هذه الأيام استعداداً للعرض المسرحي الجديد، دعواتكم".

وتم تكريم الفنان الكبير محمد صبحي مؤخرا من قبل "نادي الرواد" بمدينة العاشر من رمضان عقب ندوة تثقيفية بعنوان "الفن والثقافة وبناء الإنسان" وتم منحه درع النادي تقديرًا لمسيرته الفنية.

يذكر أن، محمد صبحي أختتم عروض مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" في شهر أكتوبر الماضي برفع العلم الفلسطيني على خشبة المسرح وسط وقوف وتصفيق حاد من الحضور.

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