شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف ووائل كفوري يجتمعان في حفل بالأردن يوم 16 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم جورج وسوف حفلاً غنائيًا بالأردن يوم 16 أغسطس المقبل ويشاركه في نفس الحفل النجم اللبناني وائل كفورى ويقام الحفل على مسرح مجمع الملك حسين للأعمال ويقدم كل منهما فاصلاً من أغانيهما القديمة والحديثة التي يعشقهما منهما جمهورهما، منها كلام الناس ومين حبيبى أنا وغيرها من الأغانى.



جورج وسوف ووائل كفورى

يذكر أن سلطان الطرب الفنان جورج وسوف داخل أحد الاستوديوهات اللبنانية، انتهى من تسجيل أحدث أغانيه التي ستكون باللهجة المصرية وبتوقيع صناع مصريين بعد نجاحهم معًا فى أغنية "نجم على" التى طرحت مؤخرًا، حيث الكلمات للشاعر ملاك عادل واللحن محمد يحيي والتوزيع زيزو فاروق، وسوف يقوم وسوف بطرحها بعد الانتهاء من مرحلة المكساج وتصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.