شكرا لقرائتكم خبر عن البهجة للجميع.. ضحك ولعب وجد مراسلى الشركة المتحدة فى مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مجموعة من مراسلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحدى بينهما على لعب الباسكت بول ورياضات أخرى مثل كرة القدم والطائرة والتنس وغيرها، وذلك تحت شعار البهجة للجميع، من أرض العلمين، والتي أضاءت سماء مصر من خلال مهرجان العلمين بنسخته الثانية، وجاء ذلك من خلال مقطع فيديو يوضح مدى البهجة والسعادة بين مراسلى المتحدة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.