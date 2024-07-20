شكرا لقرائتكم خبر عن أليك بالدوين قد يقاضي محققي "Rust" بعد البراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن احتمالية أنه قد يقدم النجم العالمي أليك بالدوين، على رفع دعوى قضائية تتعلق بالحقوق المدنية ضد مكتب عمدة مقاطعة سانتا في، بعد أن رفض القاضي قضية القتل غير العمد بسبب حجب الأدلة على خلفية تورط بالدوين في قضية مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن القاضية ماري مارلو سومر وجدت أن المحكمة "مذنبة للغاية" لفشلها في الكشف عن مجموعة من الرصاص للدفاع، ويمكن لبالدوين رفع دعوى قضائية بموجب قانون نيو مكسيكو للحقوق المدنية.

ونقل التقرير تصريحات من تايلور سميث، المحامي الذي رفع دعوى قضائية ضد وكالات الشرطة في جميع أنحاء نيو مكسيكو: "هذا أمر مفتوح ومغلق في ذهني"ـ "أحب أن أتولى هذه القضية."

ووجه بالدوين الشكر لأنصاره الذين قاموا بمؤازرته خلال الفترة الأخيرة، بعد ان اسقط القاضي في سانتا في التابعة لولاية نيو مكسيكو التهمة عن الممثل الشهير، وقال بالدوين عبر حسابه بموقع انستجرام، : "هناك الكثير من الأشخاص الذين دعموني لابد أن اشكرهم الآن، إليكم جميعًا، لن تعرفوا أبدًا مدى تقديري لعطفكم تجاه عائلتي".

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإنه سبق ورفضت القاضية ماري مارلو سومر القضية بشكل متحيز، مما يعني أنه لا يمكن إعادة النظر فيها، بعد جلسة استماع مثيرة حول فشل الادعاء في تسليم الأدلة إلى الدفاع، وتعهدت المحامية غلوريا ألريد بمواصلة محاربة بالدوين في المحكمة المدنية في نيو مكسيكو، قائلة إن قرار القاضي "لا يشكل بأي حال من الأحوال تبرئته".

