شكرا لقرائتكم خبر عن بطرس دانيال يكشف عن لقائه بالنجمة ماجدة الرومى فى مهرجان العلمين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الاب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما بالنجمة الكبيرة اللبنانية ماجدة الرومى في كواليس حفلها الأخير في مهرجان العلمين بنسخته الثانية، والذى لاقى نجاحاً كبيراً وحضورا جماهيريا كبيرا، حيث نشر دانيال مجموعة من الصور مع الفنانة ماجدة الرومى والمايسترو نادر عباسى من داخل الحفل الذى كان حديث العالم العربى.



بطر س دانيا وماجدة الرومى



بطرس دانيال ونادر عباسى

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.



الاب بطرس دانيال وماجدة الرومى