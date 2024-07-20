كايلي جينر تستعرض رشاقتها بجامبسوت ضيق مكشوف الظهر في إيطاليا..إليكم أسعار حقائب يدها الخيالية

ميرنا وليد - بيروت - تألقت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر بأخر إطلالتها على متابعيها عبر حسابها الخاص، وظهرت مرتديةً جامبسوت ضيق من دون أكمام مكشوف الظهر إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها المميزة، و ربتط شعرها إلى الأعلى على شكل كعكة، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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كما و كان إلى جانب كايلي حقيبتا يد، الاولى من دار أزياء Goyard وصل سعرها إلى 4,213 دولار، أما الثانية فهي من دار أزياء Jacquemus وصل سعرها إلى 2,215 دولار.

وكانت رفضت كايلي جينر، استعراض علاقتها الرومانسية مع الممثل الأميركي تيموثي شالاميت، على الهواء مباشرة، رغم المبلغ الخيالي الذي عرض عليها.

وكشف موقع "دايلي ميل" أن كايلي لا تخطط لاستعراض علاقتها عبر التلفزيون، رغم المبلغ الخيالي الذي دفعته لها إحدى المنصات، والذي يقدر بـ100 مليون دولار.

وكشف مصدر لمجلة "بيبول"، أن كايلي تحرص على حماية علاقتها بتيموثي، كما أنها تتجنب عمدًا ذكره أمام عدسات الكاميرا، رغم مرور عام تقريبًا على ارتباطهما.

وأضاف المصدر: "الأمور رائعة مع تيموثي.. كايلي سعيدة. وكلاهما مشغولان، لكنهما يخصصان وقتًا لرؤية بعضهما البعض، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع".

