كيم كاردشيان تنقل مرض نادر لإبنها| السبب صادم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت النجمة كيم كاردشيان عن تعرض ابنها لمرض جلدى نادر وهو "البهاق"، مؤكدة أنه مرض وراثى منها، وهي بدورها ورثته من والدتها، ولكنه لا يظهر على وجهها وجسمها بشكل واضح.

كيم كارداشيان

كشفت كيم كارداشيان إن ابنها ورث المرض الجلدي منها، مضيفه إلى أنها أصيب بمرض الصدفية وورثته هي الأخرى عن والدتها، موضحة أنها نقلت المرض إلى ابنها ولكن بشكل مختلف.

كيم كارداشيان

ولم أعلن كيم كارداشيان أي من أبنائها الذكور الذي أصيب بالمرض، وهي لديها من زوجها السابق المغني كاني ويست ولدان "سانت" ويبلغ من العمر 8 سنوات، و"سالم" ويبلغ من العمر 5 سنوات.

على صعيد آخر، دائما ما تستطيع النجمة الأمريكية كيم كارداشيان التألق بالعديد من الأزياء الفريدة والجذابة واللافته، وهذا ما اكدته عند ظهورها في مراسم الاحتفال بزفاف نجل رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، الذي حضره عدد كبير لأبرز وألمع النجوم العالميين والشخصيات العامة والسياسيين.

كيم كارداشيان

وتألقت كيم بإطلالة هندية تمزج بين فخامة التصميم الهندي ودقة التطريز، حيث ارتدت ساري هندي صمم من قماش فاخر وطرز بحبات الخرز في مختلف الأماكن.

كيم كارداشيان تنافس الهنود في سحر الإطلالة

وعكس الساري الهندي جمال وسحر كيم كارداشيان وقوامها الممشوق ووزنها المثالي المنحوت مثل عارضات الأزياء.

وأكملت كيم فخامة إطلالتها بالتزين بالعقد المرصع بحبات الألماس والأساور الفاخرة.

كيم كارداشيان

واختارت لم خصلات شعرها للوراء لتكمل تزين اكسسوارات الساري الهندي على وجهها ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها الخمرية مع الكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.