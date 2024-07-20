ماجدة الرومى: أصبحت أرتاح في حضن مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أشعلت العلمين بـ«أحلف بسماها»

السبت 20/يوليو/2024 - 10:22 م 7/20/2024 10:22:39 PM

المايسترو نادر عباسى: تربطنى كيميا خاصة بماجدة الرومى



ليلة استثنائية أحيتها النجمة ماجدة الرومى مساء الجمعة الماضى فى مدينة العلمين ضمن مهرجان العالم علمين، وفاجأت ملاك الغناء العربى الجمهور بغنائها «أحلف بسماها»، وكان الجمهور متحمسًا معها وتفاعلوا معها بقدر كبير، بقيادة المايسترو نادر عباسى.

ورفعت ماجدة علم مصر، خلال غنائها «أحلف بسماها»، وكان العلم كبير الحجم إذ غطت به أكتافها كاملةً، فى مشهد نال إعجاب الجمهور وفاجأهم.

وظهر فى خلفية هذه الأغنية الأهرامات، وأبوالهول، فى أجواء رائعة أثارت حماس الجمهور وسعادته.

وحرصت الفنانة ماجدة الرومى على التعبير عن سعادتها بوجودها فى حفل مهرجان العلمين، وسط حضور كبير من الجمهور، وأهدت ماجدة الرومى، كلمة لجمهورها خلال الحفل، إذ قالت: «مساء الخير سعيدة بوجودى معكم وبحضوركم وبصداقتكم وبمحبتكم وسعيدة بمصر اللى بحبها من قلبي». وعبرت ماجدة عن حبها لمصر بشكل كبير إذ قالت «مصر اللى بنرتاح بحضنك. مصر اللى كل شى فيها بيتحاكمنا. فرحانة أنا بسماها بهواها بأرضها بأهلك بفنا بكل شى حنو فيها. يقدم لكم هالحفلة».

وخلال الحفل طالبت الجمهور أن يغنوا معها «حى على الفلاح»، وقالت: «مبارك للمصريين حولتوا أرض الألغام.. رجالكم حولوها لمكان جميل».

قدمت ماجدة الرومى على خشبة المسرح فى حفلها، أغنيتها الشهيرة «كلمات» وسط تفاعل الجمهور وترحيبهم بالأغنية وتفاعلهم مع ماجدة نفسها أثناء الغناء.

وخلال غناء ماجدة الرومى قدمت تمثيلية صغيرة على خشبة المسرح، إذ مثلت أغنية كلمات مع الموسيقار نادر عباسى وتحديدًا مقطع: «ليس معى إلا كلمات».

تفاعل الجمهور مع المايسترو نادر عباسى بشكل كبير جداً، خاصة عندما عزف أغنية «كلمات» وطلبوا منه إعادتها، وتألق عباسى كعادته فى قيادة أوركسترا هائلة ليخرج الحفل بالشكل الذى يليق باسم مصر.

أعرب المايسترو نادر عباسى عن سعادته بالمشاركة لأول مرة فى مهرجان العلمين الجديدة مع الفنانة ماجدة الرومى، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير على مهرجان العلمين يرجع لعدة عوامل أبرزها: الطقس الرائع، الموقع المتميز، موضحا أنه أجرى نحو 8 أو 9 حفلات من قبل مع «الرومي»، مضيفا: «بينا كيمياء لذيذة جداً مع بعض».

وأضاف عباسى: «أحب المشاركة مع الفنانة ماجدة الرومى لأن الموسيقى التى تختارها يكون لها تواجد خاص للأوركسترا ولى أيضا كقائد للأوركسترا، يجعلنى أشعر بكونى أضيف شيئاً للحفل، وهذا أمر هام للغاية».

وأكمل، أن اختيار أغانى الحفل يتم بشكل مشترك بينهما وكل منهما يقترح برنامجًا على الآخر،وأضاف، أن ماجدة الرومى تتميز بقدرتها على الاستماع لرأيه، مما يساعد فى تحسين البرنامج، موضحًا أنها قد تكون وضعت برنامجًا معينًا للحفل، ولكنه يقوم بإخبارها بنوع الجمهور الذى سيحضر الحفل، مما يساعد فى ترتيب الأغانى بشكل يتناسب مع الجمهور.

كما أكد أهمية تنوع البرنامج للحفاظ على تفاعل الجمهور طوال الحفلة، مشيرًا إلى أن التنوع بين الأغانى البطيئة والسريعة، والأغانى المبهجة والعاطفية، بالإضافة إلى تقديم أعمال أوركسترالية مبهرة تحتوى على كورال، يجعل الحفل مشوقا وممتعا للجمهور من البداية إلى النهاية.

رقص الجمهور أثناء غناء ماجدة، وصفق والتقط الصور والفيديوهات لها أثناء الغناء، وظهر فى الخلفية بعض الحروف المبعثرة، وبدت مناسبة للأغنية بقدر كبير، وتفاعل الجمهور، وحضر عدد من الفنانين الحفل، بينهم إلهام شاهين التى وقفت ورقصت على اغنية اعتزلت الغرام، وكذلك هانى رمزى وألفت عمر ومجموعة من الفنانين.

ظهرت الفنانة ماجدة الرومى، فى حفلها، بإطلالة مميزة، إذ ارتدت فستاناً أبيض أنيق مُزيناً من الرقبة بالخرز بشكل أنيق، فستان ماجدة بدا كأنه مستوحاه من الإطلالات الفرعونية، بسبب التطريز المختلف فى منطقة الرقبة، والأكمام، ولونه أبيض من قماشة الحرير المناسب لفصل الصيف.

على جانب آخر تستمر فعاليات مهرجان العلمين للأسبوع الثانى على التوالى، حيث تستمر فعاليات وزارة الثقافة فى الشواطئ الخارجية والممشى السياحى، كما يدعم مهرجان العلمين، مجموعة من الشباب من خريجى المعهد العالى للفنون المسرحية، بعرض أعمالهم المسرحية ضمن فعاليات دورته الثانية.

ويستعد صُناع مسرحية «الشهرة» لتقديم العرض ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين، فى الأول من أغسطس المقبل ويستمر تقديمها حتى اليوم الثالث من الشهر نفسه.

وتضم أجندة مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الحالية، العديد من العروض الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية المتنوعة التى تتناسب مع مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، حيث يشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية ببطولة ألمع الفنانين الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.