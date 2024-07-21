أحمد وفيق يعلن انتهاء تصوير مسلسل "سراب"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان أحمد وفيق ، انتهاء تصوير مسلسل سراب، بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب أحمد وفيق:" تمم بحمد الله، فركش مسلسل سراب، إخراج أحمد خالد، شكرا لكل كاست العمل علي إخلاصهم ومجهودهم ".

مسلسل سراب من بطولة خالد النبوي، إسماعيل شرف، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، إنجي المقدم، هاني عادل، أحمد وفيق، جيهان الشماشرجي، أحمد مجدي، اللبنانية دياموند بو عبود، من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

آخر أعمال أحمد وفيق

شارك “وفيق” في الماراثوت الرمضاني الماضي 2024 من خلال مسلسل لانش بوكس، وهو دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلاً لمشاكلهن. هؤلاء النساء العاديات، اللاتي يمضين يومهن كأي شخص آخر في الشارع أو في السوبر ماركت، يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة غادة عادل، كلا من : "جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، والمطرب شاهين، صدقي صخر، أسامة أبو العطا، علي السبع، وغيرهم، سيناريو وحوار عمرو مدحت، إخراج هشام الرشيدي.

آخر تصريحات أحمد وفيق

كان الفنان أحمد وفيق، روى تفاصيل كثيرة عن مشاركته في فيلم “المصير”، وعن المخرج الكبير يوسف الشريف، مؤكدًا أنه عبقري وكانت احلامه العمل معه .

وقال أحمد وفيق إنه يحب يوسف شاهين منذ الصغر،موضحا: هو عبقري في الكادر والزوايا، وكان من أحلامي أن أعمل معه.

وأضاف كنت مشاركا في مسرحية مع الفنان أحمد فؤاد سليم وأحمد بديروأحمد حلاوة وإخراج جلال الشرقاوي وهي مسرحيةدستور يا أسيادنا.

وأضاف: ذهب الفنان أحمد فؤاد سليم، ليوسف شاهين وقالله عندي ولد "بيعرف يمثل كويس أوي، ويخطف ولازمتشوفه"، فأرسل يوسف شاهين، المخرج خالد يوسف وشاهددوري في المسرحية وأعجبه، لأنني كنت أجسد دوراكوميديا، وذهب خالد إلى يوسف شاهين قال له هذاكوميديان.

وتهكم وفيق على ما قدمه مسرح مصر، قائلا: اللي بيعملهمسرح مصر حاليا كان بالنسبالي تراجيدي، لأن دوري فيالمسرحية كان شديد الإضحاك.

وتابع: تحدث الفنان أحمد فؤاد سليم مع يوسفشاهين مرة ثانية، وقال له لازم تشوفه بيلعب كوميدي بسعنده حاجه، فجاء وشاهدني، وكان "ميت" من الضحك،وعندما شاهدني بعد نزولي من المسرح وطلب أن يسلمعلي، قال لي انت جان، وعلى المسرح كنت حاجة تانية، ولاتحصر نفسك في حاجة واحدة وابقى تعال لى المكتب.

وقال وفيق: "لم أذهب له، ولم أكن جريئا وليس عندي القدرةعلى التواصل مع الناس وكنت رخم وخجول، وقلت لواحتاجني سيكلمني، وبالفعل كلمني أستاذ خالد يوسفوقال لي يوسف شاهين عاوزك وكان وقتها بيعملوا فيلمالمصير، ورشحوني للبطولة وقام خالد النبوي بأداء الدوروهو من أهم الممثلين في الوطن العربي، ولكن حزنت.

قال الفنان أحمد وفيق، إن الفنان الراحل أحمد زكي كان مرشحًا لبطولة فيلم سكوت هنصور:" اللي كان هيعمل الدور هو الأستاذ أحمد زكيوهو اللي كان البطل، لكن اختلف مع المخرج يوسف شاهين،ووقتها كان أحمد زكي يقدم فيلم السادات.