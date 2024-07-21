شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جديد مشتق من فيلم Dune.. شاهد الملامح الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة max الملامح الأولى لمسلسلها الجديد Dune: Prophecy المشتق من أحداث فيلم Dune الشهير والمقرر عرضه عبر المنصة في نوفمبر المقبل والذي تدور احداثه قبل 10 الآلف عام من صعود (بول أتريدس) ويتبع المسلسل الأخوات (هاركونن) وهما يقاتلان القوى التي تهدد مستقبل البشرية.

يعيد Dune: Part Two عددًا كبيرًا من أبطال الجزء الأول ومنهم ريبيكا فيرجسون، وجوش برولين، وستيلان سكارسجارد، وديف باوتيستا وزندايا وخافيير بارديم.

ونال فيلم Dune نصيب الأسد من حفل جوائز الأوسكار لعام 2022، حيث فاز العمل بـ6 جوائز من أصل 10 ترشيحات للأوسكار، وهو ما يعد رقما كبيرا سواء من الترشيحات أو الفوز.

ودار فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.

