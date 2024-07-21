شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست أنور عبد المغيث: الشركة المتحدة عينها على المنافسة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تحدث السيناريست أنور عبد المغيث عن دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مستقبل الدراما المصرية، وقال خلال ندوته بـ"الخليج 365": "المتحدة قدمت نقلة مختلفة للدراما ليس فقط في السوق المحلى والعربى ولكن في السوق العالمى، حيث قدمنا هذا العام مسلسلين نفتخر بهم وهما جودر والحشاشين".

وأضاف عبد المغيث: "أصبح هناك رؤية فنية كبيرة واختلاف في طبيعة الكاميرات، ويوجد لدينا كتاب ومخرجين وفنانين على مستوى عال وعندهم طموح كبير".

وكرم مؤخرًا الخليج 365 السيناريست أنور عبد المغيث عن نجاح مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، حيث منحته علا الشافعي رئيس التحرير درع الخليج 365، وتحدث عن العمل الذى حقق نجاحا كبيرا وردود فعل قوية وأشاد به رواد السوشيال ميديا، كما تحدث عن أعماله الفنية المقبلة وتحضيراته لأكثر من عمل .

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

ويحكي المسلسل قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.