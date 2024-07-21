شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال عن أغنية عدى كل الكلام: ردود الأفعال فاقت توقعاتي والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النجم أحمد جمال لـ الخليج 365 عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية عدى كل الكلام، التى طرحها مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا، وقال أحمد جمال: "الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتى من داخل الوسط الفني وخارجه، خصوصا أنها جديدة عليا وقدمتها بشكل نال إعجاب الجميع".

وأضاف أحمد جمال في تصريحاته أنه يحضر خلال الفترة المقبلة عددًا من الأغانى لجمهوره ويطرح منها كل فترة أغنية على طريقة السينجل.

أغنية عدى كل الكلام غناء أحمد جمال ومن كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم.



وتقول كلمات الأغنية : جماله ده محدش يتخيله بلاقي نفسي بحب أبصله، ده لو يطلب نجمة من السما يشوف نفسه في ايه وانا هعمله ده محتاج ١٠٠ فنان يرسمه، يجوا بقى الباقيين يتعلموا مفيش منه اتنين في الدنيا دي ده جنبه الحلوين يستسلموا، عدى عدى عدى كل الكلام ده انا شوفته مرة واحدة اتشديت قوام م الفرحة قلبي يومها، مرضيش ينام حصلت مفاجأة فجأة اتعلقت بيه لا واللي زاد وغطى ع الجمال ده تقيل بشكل زي ما الكتاب ما قال، بيغيروا منه طبعاً كل الجُمال، مش لاقي حتى نص غلطة فيه شقي شقاوة واهو ده اللي مميزة كلامي قبل ما اقابله بجهزه، ده خلى الساكتين يتكلموا وخلى الهاديين يتنرفزوا، عليه طريقة هى اللي بحبها عيونه انا مش بشبع منها لقيت نفسي وروحت معاه انا ده حاجة كده جيالي في وقتها، عدى عدى عدى كل الكلام، ده انا شوفته مرة واحدة اتشديت قوام م الفرحة قلبي يومها مرضيش ينام، حصلت مفاجأة فجأة اتعلقت بيه لا واللي زاد و غطى ع الجمال ده تقيل بشكل زي ما الكتاب ما قال، بيغيروا منه طبعاً كل الجُمال مش لاقي حتى نص غلطة فيه مش لاقي حتى نص غلطة فيه .

