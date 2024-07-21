بالصور| ماجدة الرومي تغني لـ مصر وتتألق في حفلها بالعلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيت المطربة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي مساء أمس الجمعة 19 يوليو، حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة.

أقيم الحفل على مسرح u arena، وشهد حضور عدد كبير من الجمهور ومحبي ماجدة، إلى جانب عدد من المشاهير، بينهم: النجمة إلهام شاهين، والنجم هاني رمزي، والمذيعة بوسي شلبي.

وشدت ماجدة بباقة متنوعة من أشهر أغانيها، بينها: اسمع قلبي، كلمات والتي غنتها مرتين بناء على طلب الجمهور، ومن أغاني "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ قدمت "التوبة" و"أحلف بسماها وبترابها"، كما ظهرت محتضنة علم مصر لتعبر عن مدى حبها وامتنانها، قائلة "سعيدة بوجودي معكم، وبحضوركم، وبمصر التي أحبها من أعماق قلبي"، ووجهت التحية لقائد الحفل المايسترو نادر عباسي.