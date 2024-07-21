شكرا لقرائتكم خبر عن Twisters يقترب من تحقيق طفرة فى الإيرادات بعد 28 عامًا من طرح الجزء الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فيلم "Twisters" لإحداث تغيير جذري في شباك التذاكر في الصيف، بعد أن حقق 10.7 مليون دولار في المعاينة الأولي من طرحه في السباق، والفيلم يعد تكملة للفيلم الكلاسيكي "Twister" عام 1996.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم Twister ، حقق 10.7 مليون دولار في العروض الأولية يوم الخميس في شباك التذاكر، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم الذي يقوم ببطولته جلين باول وديزي إدجار جونز وأنتوني راموس في دور مطاردي العواصف، إيرادات تتراوح بين 50 مليون و55 مليون دولار في نهاية هذا الأسبوع.

يبلغ سعر تكلفة فيلم Twisters، حوالي 155 مليون دولار، لذا سيحتاج إلى الإسراع في عملية حصد الإيرادات في شباك التذاكر العالمي، وسيتم افتتاحه في أسواق أكبر مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في نهاية هذا الأسبوع.

تم إصدار فيلم Twisters بعد 28 عامًا من الفيلم الأصلي، وهو من بطولة باول في دور تايلر أوينز، وهو مطارد عواصف مشهور، وإدجار جونز في دور كيت كوبر، عالمة أرصاد جوية ومطاردة إعصار سابقة تطاردها عاصفة كبيرة من ماضيها، وتواجه كيت مع زميلها جافي (راموس) تايلر حيث يجدان نفسيهما في أحد أكثر مواسم الأعاصير دموية على الإطلاق في أوكلاهوما.

