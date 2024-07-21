شكرا لقرائتكم خبر عن سوما تعود بعد غياب بأغنية "لم عشمك" بتوقيع محمد يحيى ووسام عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح الفنانة سوما أغنيتها الجديدة "لم عشمك" الثلاثاء المقبل والتي تعود بها للعالم الموسيقى والأغانى بعد طول غياب، والاغنية من كلمات صابر كمال وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، وروجت سوما لهذه العودة حيث نشرت بوستر الأغنية الجديدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.



سوما

يذكر أن المطربة سوما ظهرت منذ فترة فى دار الأوبرا المصرية أثناء وجودها لمساندة زوجها المايسترو مصطفى حلمى أثناء قيادته لأوكسترا أحد حفلات الأوبرا بالمسرح الكبير، وقالت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": إن غيابها عن الساحة الغنائية لمدة أربعة سنوات لم يكن بإرادتها وإنما لظروف مرضها وإجرائها لاكثر من عملية جراحية.

وأشارت سوما إلى أنها تجهز مع المنتج نصر محروس خلال الأيام المقبلة اختيار أغنية "سنجل " لتسجيلها والعودة بها لجمهورها وتتمنى أن تنال الأغنية التى سيتم اختيارها إعجاب الجمهور

وأضافت سوما أنها مرت بظروف صحية صعبة خلال الفترة الماضية وأخبرها الأطباء أنها لن تغنى مرة أخرى ولكن الله نجاها من مرحلة الخطر بعد إجراء العديد من العمليات الجراحية.

وعن مساندتها لزوجها فى حفلته الأخيرة بالأوبرا قالت: أنا أعشق حفلات الأوبرا لأنى تربيت بهذا المكان ولي ذكريات معه كثيرة بالاضافة أن هذا أقل شىء اقدمه لزوجي بعد مساندته لي أثناء مرضي، وأكدت شكرها للمنتج نصر محروس الذى كان يداوم الاطمئنان عليها ووجهت أيضا الشكر لجمهورها الذى يتابعها دائما بالاطمئنان عن صحتها.