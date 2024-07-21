جنيفر لوبيز وريز ويزرسبون وجنيفر أنيستون إخترن هذه الفساتين الصيفية

ميرنا وليد - بيروت - خلال فصل الصيف إختارت جنيفر لوبيز وريز ويزرسبون وجنيفر أنيستون الفساتين الزاهية الملونة والمريحة. وظهرت جينيفر أنيستون بفستان خمري اللون ومطبع بأزهار كبيرة باللون الخمري الداكن دون أكمام ومكشوف على مستوى الصدر والظهر.

أما ريز ويزرسبون فقد إختارت فستاناً باللون الأبيض وعليه أزهار كبيرة باللونين الأزرق الداكن والأخضر مع أكمام منتفخة ومفتوح على مستوى الصدر بشكل V وعلى الخصر زنار من نفس القماش وله جيوب على الجانبين.

وبدت جينيفر لوبيز في فستان مطبع بالأزهار بعدة ألوان متداخلة وطويل لغاية الكاحل وأكمامه طويلة وواسعة ومفتوح بشكل V على مستوى الصدر.

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