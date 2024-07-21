شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خطوبة أبنائهم.. محمد فؤاد وهنيدى وبيومى فؤاد يحصدون لقب "حما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش عدد من نجوم الفن والغناء، حالة من السعادة الكبيرة هذا العام، بعد أن احتفلوا مؤخرًا بخطوبة أبنائهم سواء كان في جو عائلى أو بحضور عدد من الأصدقاء المقربين، والذين يبادرون دائمًا بنشر الصور لمشاركة جمهورهم لحظة فرحتهم بهذه المناسبة والتي ينال عليهم رواد مواقع التواصل الاجتماعى بتهنئة الفنان الذى يحصد لقب "حما".

محمد فؤاد

احتفل النجم محمد فؤاد احتفل بخطوبة ابنته بسملة في الساحل الشمالى وظهر في صور وفيديوهات الحفل متأثراً بالفرحة وحرص على الغناء والرقص مع ابنته وخطيبها في الحفل.

محمد هنيدى

احتفل النجم الكبير محمد هنيدى بخطوبة ابنته فريدة على الدكتور حازم فؤاد الدباح، وأقيمت الخطوبة فى حفل عائلى بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء بمنزل هنيدي، وحرصت ابنة هنيدي على ارتداء فستان بسيط باللون الأبيض، وأظهرت الصور كشفهم عن دبل الخطوبة، وانتشرت صور الخطوبة وانهالت التعاليقات الإيجابية على حفل الخطوبة قائلين: "مبروك يا أبو العروسة ياما فرحنا.. ربنا يسعدهم".

بيومى فؤاد

احتفل المخرج الشاب محمد بيومى بخطوبته وسط أجواء عائلية بحضور عدد من الأهل والأصدقاء، ونشر نجل بيومى فؤاد صورا من حفل الخطوبة التى تجمعه بعروسته.