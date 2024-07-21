شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح للملحن محمد رحيم بعد الوعكة الصحية: أشكر الله على محبة الأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملحن محمد رحيم فى أول ظهور له بعد تعرضه لوعكة صحية، "فى البداية أسجد لله شكرا وحمدا لهذا الابتلاء الذى مرعلى خير"، مضيفا أن حالتة الصحية الآن مستقرة وأفضل من التي كان عليها فى بداية الوعكة الصحية.

وأضاف محمد رحيم، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الحب الذى شاهدته من أصدقائى وزملائى وجمهورى رزق من الله أشكره عليه، موجها الشكر لزوجته مدربة الأسود أنوسة كوتة لمساندته القوية أثناء اللحظات الصعبة وتحملها الموقف.

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محمد منير ومحمد رحيم

محمد رحيم والكينج وأنوسة ورفاعى



محمد رحيم ورفاعى محمد رحيم ورفاعى

ووجه محمد رحيم، الشكر للكينج محمد منير الذى تحامل على نفسه وقام بزيارته، لافتا إلى أنها أجمل ما فى المرض أن ترى أحبابك بجوارك داعمين ومساندين لك.

وتابع محمد رحيم، أن زيارة الشاعر محمد رفاعى ما هى إلا قصة ود وصداقة وعشرة طويلة أدامها الله بيننا، قائلا: إن هذا الحب خلق بداخلى طاقة إيجابية وإردة قوية للعودة إلى عملى وإمتاع الجميع بأعمال مميزة.

وحرص الملحن محمد رحيم، على تقديم الشكر لكل من قام بالدعاء له وحاول الاطمئنان على صحته.

يذكر أن الملحن محمد رحيم، قد أصيب بذبحة صدرية أدت إلى نقلة لأحد المستشفيات الخاصة وبأمر الأطباء تم احتجازه بغرفة العناية المركزة، وفي تصريح لليوم السابع طمئنت زوجة محمد رحيم أنوسة كوتة أصدقائه ومتابعيه على حالته الصحية وقالت الحمد لله هو أفضل وأنه تعرض للذبحة نظرا للإجهاد الدائم والتدخين والسهر وعدم الراحة، لذلك أمر الأطباء بعدم الزيارة والالتزام بالتعليمات الطبية، ووجهت الشكر لكل من حاول الاطمئنان علية والدعاء له .