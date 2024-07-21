شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم عرب عشقوا تراب مصر بعد غناء ماجدة الرومي بمهرجان العلمين.. أبرزهم حسين الجسمي والان مع تفاصيل الخبر

مصر تمتلك مكانة مهمة في قلوب المطربين العرب وعبر عدد منهم عن مدى حبهم لمصر من خلال تقديمهم أغنيات وطنية وغيرها لمصر بصوتهم أو بالتعبير عن مشاعرهم والمشاركة في المناسبات المصرية.

البداية مع فراشة لبنان النجمة ماجدة الرومى التي تألقت بحفل غنائى أسطورى ضمن حفلات مهرجان العلمين في دورته الثانية، حيث غازلت قلوب المصريين بأغنية يا مساء الفل يا بهية التي تقصد بها الإشادة بمصر البهية، والتي تفاعل مع الجمهور بشكل كبير مرددين كلمات الأغنية ورائها، كما رفعت النجمة الكبيرة ماجدة الرومى علم مصر بحفل مهرجان العلمين على مسرح U Arena فى نسخته الثانية، وغنت أغنية "بحلف بسماها وبترابها" للعندليب عبد الحليم حافظ، وسط تصفيق كل الحضور.

ويعتبر الفنان حسين الجسمي من أكثر المطربين ممن عبروا عن مشاعرهم تجاه مصر وحبهم ودعمهم للمصريين في الكثير من المناسبات ولعل أغنية "بشرة خير " التي قدمها الجسمي من ألحان عمرو مصطفى وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما.

عاشت أغنية "بشرة خير" في ذاكرة المصريين وإلى الآن تحظى بنفس المكانة، خاصة وأن كلمات الأغنية تمس أغلب المواطنين، حيث تقول كلماتها: "قوم نادي ع الصعيدي وابن أخوك البورسعيدي والشباب السكندراني اللمة دي لمة رجال.. وأنا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي ميه ميه والنوبة الجُمال".

ومن أغاني الجسمي لمصر أيضًا أغنية "ما تخافوش على مصر" التي من كلمات كلمات: تامر حسين ألحان: عمرو مصطفى توزيع الهامى دهيمة وأحمد حسام وهى الأغنية التى غناها أثناء الاحتفال بنصر أكتوبر.

وأيضًا اللبنانية نانسي عجرم كان لها عدد من الأغاني الوطنية التي تثبت حبها لمصر "مصر أم الدنيا" و"راجل وابن راجل" وغيرهم.

كما أن المطربة التونسية لطيفة والتي أعلنت في عدة لقاءات حبها الشديد لمصر غنت عددا من الأغاني لمصر منها "عشقانة" و"المصري" وعدد من الأوبريتات الغنائية عن حب مصر وعظمتها.