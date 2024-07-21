شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد وإيمي سمير غانم من السينما والدراما لخشبة المسرح بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشكل النجمان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، ثنائيًا مميزًا، حيث نال هذا الثنائي إعجاب الجمهور من قبل زواجهما، وشكل هذا الثنائي حالة من الكوميديا التى رسمت الابتسامة على وجوه محبيهم، فقدم الثنائي عددًا من الأعمال الفنية التي حققت نجاحاً في السينما والدراما، ويستكلمون هذا النجاح على خشبة المسرح في النسخة التانية من مهرجان العلمين.

قدم الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم، عدة أعمال في السينما ناجحة هي، فيلم عشان خارجين، فيلم زنقة الستات، فيلم بلوموندو، أما في الدراما فشارك الثنائي في عدد من المسلسلات التليفزيونية والإذاعية، وهي، مسلسل حق ميت، مسلسل عزمي وأشجان، وظهر حسن الرداد كضيف شرف في مسلسل نيللي وشريهان، وفى الإذاعة قجموا سوياً، رأس رجاء وصالح، فرقة سيكا.

ويستكمل الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم هذا النجاح من خلال خشبة المسرح لأول مرة في مصر، من خلال مهرجان العلمين في دورته الثانية والذى انطلق يوم 11 من شهر يوليو الجارى ويستمر حتى يوم 30 أغسطس المقبل، وتعرض المسرحية لمدة 3 ليال؛ أيام الخميس 15 والجمعة 16 والسبت 17 أغسطس المقبل.

مسرحية التليفزيون تعرض في مهرجان العلمين بدورته الثانية في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، والمسرحية بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، بدرية طلبة، وسليمان عيد، وتأليف أحمد سعد، إبراهيم صابر، ومحمد خطاب، وإخراج محمد الصغير.

وتدور فكرة مسرحية التلفزيون حول شخصيتين وهما كروانة التي تقدمها الفنانة ايمي سمير غانم وحفظي الذي يقدمه الفنان حسن الرداد، وهما متزوجان يزورهما بابا نويل ليحقق لهما ما يتمنان، ولكن تأتي هذه الزيارة بعد مرور ثلاثين عامًا، ولكنهما يجدا معه ضمن الهدايا تليفزيون سحري، فيدخلان ويتنقلان وسط قنواته في إطار من الكوميديا.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.

كما يشهد المهرجان مباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.