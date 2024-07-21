تصل لـ 690 ريالا.. أسعار تذاكر حفل أميمة طالب والكبيسي وراشد بالرياض

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد كل من الفنانة أميمة طالب، والفنان فهد الكبيسي، والفنان راشد الفارس، لاحياء حفل غنائي ضخم، على مسرح محمد عبده بمدينة الرياض، يوم الاثنين 29 يوليو الجاري، ضمن سلسلة حفلات جولة المملكة العربية السعودية.

أسعار تذاكر الحفل

وجاءت أسعار تذاكر حفل أميمة طالب، وفهد الكبيسي، وراشد الفارس، بين الفئات السعرية التالية: 115 ريالا سعوديا، 230 ريالا سعوديا، 345 ريالا سعوديا، 460 ريالا سعوديا، 575 ريالا سعوديا، 690 ريالا سعوديا.

آخر أعمال الفنانة أميمة طالب

يشار إلى أن آخر أعمالها أغنية “هانت”، كلمات تركي المشيقح، ألحان الأنين، توزيع موسيقي خالد عز.

وكانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرحت الجزء الأول من ألبوم الفنانة أميمة طالب، الذي يحمل اسم تذكر النسيان، في 21 سبتمبر 2023، والذي يتضمن 4 أغاني.

آخر أعمال فهد الكبيسي

وكان طرح المطرب فهد الكبيسي، مؤخرًا أولى أغانيه باللهجة المصرية، تحت عنوان "مصلحتك"، كلمات أحمد على موسى، ألحان زعيم، توزيع جلال حمداوي.

الأغنية تم تصويرها على مدار يومان وتعاون فيها مع المخرج على أبوطالب داخل أحد القصور بالقاهرة، وتدور فكرة الكليب حول الأشخاص أصحاب المصلحة الذين لا يظهرون إلا في أوقات المصالح ثم يختفون بعد ذلك.