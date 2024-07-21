مواهب البالية تتألق مع كورال الشباب والأطفال بمهرجان الأوبرا الصيفي

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، بمدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط بحفل احياه كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار بمشاركة فصل البالية تصميم وتدريب عيشة فؤاد، وتحت إشراف المدير الفنى الدكتور سامح صابر، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

حيث أبدع الدارسون بمركز تنمية المواهب على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، في تقديم أعمالا غنائية تراثية ومعاصرة صاحبها مشاهد استعراضية لمواهب البالية، التى أضفت بحركاتها المتقنة حالة استثنائية من التناغم الفني الراقي بلمسات إبداعية جميلة على خشبة المسرح ابهرت الجمهور خلال برنامج الحفل.

وتضمن " الليلة الكبيرة، زورونى كل سنة مرة، شد الحزام ، مستنياك، اكدب عليك ، طاير ياهوى ،اتفرج على الحلاوة ، توتة توتة، آخر ايام الصيفية، الطبطبة، وحشتنى ، حلف القمر، كلمة حلوه، نسم علينا ، زي ما هى، على حسب وداد ،سهر الليالى ،ع اليادي وعيون القلب ".

وعكست العروض براعة المواهب الشابة وقدرتهم على دمج الموسيقى والغناء مع الباليه.

مركز تنمية المواهب



يذكر أن مركز تنمية المواهب، أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها : " البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون والكمان الشرقي.

كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة، التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة، إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.