أصالة تجري البروفات النهائية استعدادًا لحفلها مع أحمد سعد.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - اجرت المطربة أصالة، البروفات الأخيرة استعدادًا لحفلها مع المطرب أحمد سعد، وذلك على مسرح محمد عبده أرينا بمدينة الرياض السعودية.

وحضرت أصالة، إلى مسرح الحفل بصحبة زوجها فائق حسن، الذي حرص على الوقوف معها على المسرح لأداء البروفة.

ويقام حفل أصالة وسعد، على مسرح محمد عبده أرينا بمدينة الرياض السعودية، اليوم، الأحد، ضمن فعاليات جولة المملكة.

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أسعار تذاكر حفل أصالة وأحمد سعد في الرياض

وجاءت أسعار تذاكر حفل أصالة نصري وأحمد سعد، بين الفئات السعرية التالية: "115 ريالاً سعودياً، 287.5 ريال سعودي، 460 ريالاً سعودياً، 575 ريالاً سعودياً، 690 ريالاً سعوديًا".

آخر أعمال المطربة أصالة

طرحت النجمة أصالة، مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان "عايشة حالة"، كلمات هانى رجب، ألحان محمد عبيه وتوزيع احمد ضياء.

آخر أعمال المطرب أحمد سعد

وكان أطلق الفنان أحمد سعد، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "همشي باي باي" بالتعاون مع النجم محمد هنيدي، والتي سجلها خلال استضافته في برنامج "بيت السعد".

وأغنية همشي باي باي، لـ أحمد سعد ومحمد هنيدي، كلمات الشاعر مصطفى حدوته، ألحان تاج، توزيع أمير محروس.