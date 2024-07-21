شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يعلق على صورة مع ابنيه بهجت وأدهم : "الأبرياء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر بصحبة ابنيه بهجت وأدهم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وعلق عليها مازحا: "الأبرياء"، على الرغم من أن قمر قلما ينشر صورا لأبنيه، اللذين ظهرا فى الصورة وأصبحا شابين.



أيمن بهجت قمر مع ابنيه

وفى وقت سابق حل الكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر ضيفًا على برنامج "نص تون" على تليفزيون ”الخليج 365”، وقال إن الهضبة عمرو دياب يتميز بخفة الدم وبيننا مواقف طريفة جدا، لافتا إلى أنه كان قد استدان منه "حزام" من وقت ألبوم "علم قلبى" عام 2003، ومن قريب كان يجمعهما لقاء فوجئ قمر أنه يذكره بالحزام، ويذكر له كل مواصفاته وهذا كان منذ زمن طويل، وظلا يضحكان سويا بسبب تذكرهم تلك الواقعة التي مر عليها ما يقرب من 20 عاما.