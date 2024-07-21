شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر صادق يسلم شهادات مشاركة ورشة التمثيل للدكتورة هنادي عبد الخالق والان مع تفاصيل الخبر

منح مدير المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان ياسر صادق شهادات مشاركة لكل الشباب المشاركين في ورشة التمثيل (المجموعة الثانية)، والتي قدمتها الدكتورة هنادي عبد الخالق، على مدار أكثر من شهر، وشارك في هذه الورشة عدد كبير جدا من الشباب وصل عددهم لأكثر من (50 ) متدربا فى (المجموعة الأولى) و(48) فى (المجموعة الثانية) من مختلف محافظات مصر، وقدمت لهم الدكتورة هنادي عبد الخالق خبرتها، ودربتهم على فنون الأداء من خلال الكثير من التمارين المتنوعة .

وعبر الفنان ياسر صادق عن سعادته بهذه الورشة التي يتوقع أن يخرج منها للساحة الكثير من المواهب التمثيلية، وشكر الدكتورة هنادي عبد الخالق على حرفيتها، وما بذلته من مجهود خلال مدة الورشة، كما رحب بكل المشاركين في الورشة من الشباب والتقط معهم صورا تذكارية، وهنأهم بحصولهم على تلك الورشة.

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.



تسليم شهادات ورشة التمثيل بمهرجان المسرح المصري

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وتنطلق في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.



تسليم شهادات ورشة التمثيل بمهرجان المسرح المصري



تسليم شهادات ورشة التمثيل للدكتورة هنادي عبد الخالق بمهرجان المسرح المصري (1)



تسليم شهادات ورشة التمثيل للدكتورة هنادي عبد الخالق بمهرجان المسرح المصري (2)



تسليم شهادات ورشة التمثيل للدكتورة هنادي عبد الخالق بمهرجان المسرح المصري (3)



تسليم شهادات ورشة التمثيل للدكتورة هنادي عبد الخالق بمهرجان المسرح المصري (4)



تسليم شهادات ورشة التمثيل للدكتورة هنادي عبد الخالق بمهرجان المسرح المصري (5)



تسليم شهادات ورشة التمثيل للدكتورة هنادي عبد الخالق بمهرجان المسرح المصري (6)



تسليم شهادات ورشة التمثيل للدكتورة هنادي عبد الخالق بمهرجان المسرح المصري (7)



تسليم شهادات ورشة التمثيل للدكتورة هنادي عبد الخالق بمهرجان المسرح المصري (8)



تسليم شهادات ورشة التمثيل للدكتورة هنادي عبد الخالق بمهرجان المسرح المصري (9)



تسليم شهادات ورشة التمثيل للدكتورة هنادي عبد الخالق بمهرجان المسرح المصري (10)



تسليم شهادات ورشة التمثيل للدكتورة هنادي عبد الخالق بمهرجان المسرح المصري (11)



تسليم شهادات ورشة التمثيل للدكتورة هنادي عبد الخالق بمهرجان المسرح المصري (12)



تسليم شهادات ورشة التمثيل للدكتورة هنادي عبد الخالق بمهرجان المسرح المصري (13)



تسليم شهادات ورشة التمثيل للدكتورة هنادي عبد الخالق بمهرجان المسرح المصري (14)