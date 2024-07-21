وائل جسّار أولى مفاجآت مهرجان “صيف بنغازي”

أعلنت إدارة مهرجان صيف “صيف بنغازي” عن بعض مفاجآت برنامجه، الذي يضم فعاليات فنية ورياضية وثقافية، وكشفت إدارة المهرجان عن جزء من خريطة الحفلات التي تقام في بنغازي من ١ إلى ١٥ آب/أغسطس القادم.

ونشرت صفحات المهرجان الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وفيسبوك، تفاصيل خمس حفلات ضمن برنامج المهرجان، منها حفلات للفنانين: وائل جسّار، نوردو، أخرس، كحله، الجراند توتو والجندي.

وسوف تعلن مؤسسة “أجيالنا” عن باقي الفنانين والفعاليات تباعًا، كما تجهز لمفاجأة استثنائية خلال حفل الافتتاح.

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الجدير بالذكر أن مهرجان صيف بنغازي يقام برعاية مؤسسة “أجيالنا”، ويقام في الفترة من ١ إلى ١٥ آب/أغسطس القادم ويحتوي على فعاليات فنية منها مجموعة حفلات غنائية، وفعاليات ثقافية منها معرض كتاب ومعرض بنغازي، وفعاليات رياضية منها بطولة كرة قدم، وبطولة كرة قدم شاطئية، وبطولة سباحة، وبطولة عالمية للفروسية، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية منها سيرك إيطالي وسيرك روسي.