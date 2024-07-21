محمد منير في المستشفى لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - قام الكينج محمد منير، بزيارة صديقه الفنان محمد رحيم في المستشفى للاطمئنان عليه، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وقامت أنوسة كوتة، زوجة محمد رحيم، بنشر مجموهعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقعالتواصل الإجتماعي من زيارة النجم محمد منير ومحمد الرفاعي لزوجها في المستشفى.

محمد منير في زيارة محمد رحيم

علقت زوجة الفنان محمد رحيم على الصور قائلة:"الكينج محمد منير والفنان محمد الرفاعي في زيارة للملحن محمد رحيم، أحلى يوم".

الحالة الصحية للفنان محمد رحيم

تعرض الفنان محمد رحيم لأزمة صحية مفاجئة، دخل على إثرها العناية المركزة في الأيام الماضية، واتضح إصابته بذبحة صدرية، أثناء تحضيره لأعمال غنائية جديدة داخل الاستديو، وأجرى عملية جراحية عاجلة.

محمد منير في زيارة محمد رحيم

حفل محمد منير في العلمين

على الجانب الآخر، أحيا النجم محمد منير حفل افتتاح مهرجان العلمين الذي أقيم مؤخرا، بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي لحقت به منذ عدة شهور.

كانت تذاكر الحفل منقسمة لفئتين فقط، الأولى العادية بـ600 جنيه، وأخرى الطاولات، وهي تكفي 10 أفراد بـ80 ألف جنيه.