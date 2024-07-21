نوال الزغبي توجه رسالة خاصة لـ شيرين عبدالوهاب

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة نوال الزغبي، على توجيه رسالة للمطربة شيرين عبد الوهاب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "إكس".

وكتبت نوال الزغبي، في تدوينة عبر حسابها قائلة : "وحشتيني يا شيرين، وحشتني طلتك ووحشني صوتك، بموت فيكي يا حبيبة قلبي ربنا يحميكي وترجعلنا من جديد".

آخر أعمال نوال الزغبي

يذكر أن طرحت الفنانة نوال الزغبي، مؤخرًا أغنية "من باريس"، عبر حسابها على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية "من باريس"، كلمات خالد فرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمر عبد الفتاح، وميكس وماستر ماهر صلاح.

وتقول كلمات الأغنية :-

"من حلاه العقل طاير، قلبا يشبه قلبي صاير، يدلل حقا يآمر لي حياتي كلها، من باريس عطره يجيلا، كل شي فيه مافي مثيلا، وسامة وجهه كفيله تَبهِر العالم لها، حبيبي سوى بلبلا، زينه صاير مشكلا، وانا جايا احلها قولولا جالك الطبيب".