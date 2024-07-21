انشد سمعنا ولاند سكيب لرسم البيت النوبى في أنشطة الصيف بثقافة أسوان

ياسر رشاد - القاهرة -

نظم فرع ثقافة أسوان، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، المقدمة في إطار المبادرة الصيفية لوزارة الثقافة.

شهد مسرح فوزى فوزى مسابقة "انشد .. سمعنا صوتك" بالمسرح الصيفى بمناسبة بدء العام الهجرى الجديد، وكان عدد المتقدمين للمسابقة ١٨ مشتركاً، وتمت المشاهدة من قبل اللجنة الفنية المكونة من محروس عبده جمال معلم تربية موسيقية، منى عبد الوهاب رجب أستاذ بكلية تربية نوعية، أحمد جمال الفرغلى منشد.

و نفذت ورشة بالدمج بين أطفال جزيرة أسوان وعدد الأطفال الرواد بقصر ثقافة العقاد وأسوان وبيت ثقافة نجع الفرس "ورشة لاند سكيب لرسم البيت النوبى" للمدربة أميرة القاضى أخصائى فنون تشكيلية، بالنجع القبلى بجزيرة أسوان و من أمام أحد البيوت النوبية القديمة، حيث أشارت أميرة إلى شكل التصميم و بناء البيت النوبى، والموتيفات، والألوان التى تميزه، وتناولت بالشرح بطريقة مبسطة الرسم المباشر وفن الاند سكيب وهو التصميم بشكل هندسى يربط بين الطبيعة والمبانى ، ويشمل تصميم ورسم الجدران، وكيفية تحديد الأوت لاين، والتلوين والظل والنور، زيارة الأطفال المشاركين بالوشة للبيت النوبى بجزيرة أسوان على هامش الورشة.

و شملت الفاعليات المقدمة بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، ورشة فنية لتصميم ماكيت "البيت النوبى بورق الكرتون" بجمعية القبة بغرب أسوان للمدربة فاطمة علوانى أخصائى فنون تشكيلية، حيث بقص الماكيت بعد رسمه ولصق وتلوين ماكيت البيت النوبى، وقالت علوانى اختيار البيت النوبي لأنه ضمن التراث النوبي، و يمثل جزء أصيلا من مكونات الهوية المصرية وامتدادا للحضارة الفرعونية، حيث أن هذا التراث غني بالفنون المختلفة والموسيقى والعمارة والتقاليد.

كما نظم الفرع برئاسة يوسف محمود ورشة فنية بقصر ثقافة العقاد "رسم تابلوهات على الخشب" المدربة مى عبد الهادى، بإستخدام جذوع الخشب، والألوان المائية.