فن ومشاهير

منة شلبي.. حكايات السر والعلن في حياة "ساحرة السينما"

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن تكريم النجمة منة شلبي بحفل افتتاح الدورة الـ40 برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، ومن المقرر انطلاق فعالياته خلال الفترة المقبلة من 1 إلى 5 أكتوبر 2024، حيث تتسلم التكريم بحفل الافتتاح المقام بمكتبة الإسكندرية.

تتمتع منة شلبي بمسيرة فنية متنوعة وناجحة في عالم السينما والتلفزيون، على مدار مسيرتها، إذ تعرضت للعديد من الشائعات والأقاويل التي تناولت حياتها الشخصية ومشاريعها الفنية، إلا أنها استطاعت أن تظل مركزة على عملها وتفانيها في تقديم أدوار تبرز قدراتها التمثيلية، لذلك ترصد لكم "بوابة الخليج 365 الإلكترونية"، أبرز الجوانب في حياة منة شلبي وكيف نجحت في بناء اسمها في عالم الفن المصري والعربي.

 

شائعات بحياة منة شلبي أبرزها "زيجات سرية"

أشهر شائعة زواج سري لاحقت منة شلبي ارتبطت بالمخرج وتردّد أنّ الزواج تمّ أثناء تصوير فيلم "ويجا" ولكن المؤكّد بحسب تصريحات زيزي مصطفى، أنّ الارتباط بين الثنائي لم يتخطّ مرحلة الخطوبة.

 

الشائعة الأكثر تكراراً هي زواج منة من المخرج ماندو العدل سراً أيضاً، إلا أنّ والدتها زيزي مصطفى نفت كل ما تردد مؤكّدة أنّها مجرّد شائعات وأنّ ابنتها لن تتزوّج دون علمها.

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 منة شلبي 

معركة إثبات زواج الفنانة زينة من النجم أحمد عز طالت الكثير من النجمات بالأذى، بعد انتشار شائعات ارتباط أحمد عز بهن سراً، ومن بينهن النجمة منة شلبي، وبادرت والدتها بنفي الأمر جملة وتفصيلاً مؤكدة أنّ عز مجرد صديق وزميل لابنتها ولا توجد أيّة علاقة عاطفية بينهما.

 

أغرب شائعة الزواج ربطت بين منة شلبي وبين زميلها في بطولة مسلسل "حارة اليهود" النجم إياد نصار، وهي المرة الوحيدة التي بادرت فيها منة بنفي الشائعة بنفسها، خاصة وأنّ زوجة إياد من صديقاتها المقرّبات.

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 منة شلبي 

شائعات زواج منة شلبي سرا لم تربطها بنجوم الفن فقط، فقد واكبت شائعة الزواج من إياد نصار، شائعة أخرى حول ارتباطها سراً برجل أعمال خليجي يقيم في دبي، وأنّهما عقدا القران بالفعل وبانتظار تجهيز منزل الزوجية، وعلّقت منة على القصّة وقتها قائلة: شائعة الحب والزواج، أصبحت شائعة سنوية بالنسبة لي.

 

شائعات الزواج بقدر ما تسبّبه من إزعاج، تبقى سهلة أمام شائعات المرض والموت التي لاحقت منة شلبي بسبب التزامها بنظام غذائي صارم تسبب في فقدانها الكثير من الوزن، وأكدت الشائعات أنّها تعاني من مرض خطير وسافرت لتلقى العلاج بالخارج، ومما ساهم برواج الشائعة أنّ منة ظهرت بالفعل داخل إحدى المستشفيات ولكن تبيّن أنّها كانت ترعى والدها المريض.

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 منة شلبي 

أعمال منة شلبي بالسينما

بدأت منة شلبي مشوارها الفني عام 2001 من خلال فيلم "الساحر" إلى جانب الفنان الكبير محمود عبد العزيز.. هذا الفيلم كان نقطة انطلاقها نحو النجومية، حيث لفتت الأنظار بأدائها المتميز وقدرتها على تجسيد شخصيات متنوعة.

 

منذ ذلك الحين، شاركت منة في العديد من الأفلام الناجحة مثل "أحلى الأوقات" "2004"، "بنات وسط البلد" "2005"، "ويجا" "2005"، و"عن العشق والهوى" "2006".. كما قدمت دورا مميزا في فيلم "هي فوضى" "2007"، آخر أفلام المخرج العظيم يوسف شاهين.

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 منة شلبي 

أعمال منة شلبي بالتلفزيون 

في مجال التلفزيون، تألقت منة في مسلسلات مثل "حارة اليهود" "2015"، "نيران صديقة" "2013"، و"واحة الغروب" "2017"، حيث استندت إلى رواية بهاء طاهر وقدمت أداءً رائعاً.. مؤخراً، قدمت دوراً متميزاً في مسلسل "ليه لأ" "2020"، الذي يعالج قضايا اجتماعية معاصرة.

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 منة شلبي 

جوائز عديدة بحياة منة شلبي

حصدت منة شلبي العديد من الجوائز من مهرجانات سينمائية مرموقة، بما في ذلك جائزة أفضل ممثلة من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، وتم تكريمها في مهرجانات محلية ودولية مثل مهرجان دبي السينمائي الدولي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

 تميزت منه شلبي بقدرتها على تجسيد مجموعة واسعة من الشخصيات، من الدرامية المعقدة إلى الكوميدية والخفيفة، تظل منة شلبي واحدة من أكثر الممثلات شعبية واحتراماً في مصر والعالم العربي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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