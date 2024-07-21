نبيلة عبيد تشيد بموهبة حفيد مفيد فوزي بمسرحية "حاجة تخوف" (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نبيلة عبيد، رأيها بمسرحية "حاجة تخوف" بعد حضورها العرض، مشيدة بموهبة حفيد الإعلامي الراحل مفيد فوزي.

ونشرت نبيلة، مقطع فيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "استمتعت بحضور العرض المسرحي الرائع (حاجة تخوف) للمخرج الكبير الفنان خالد جلال ومن بطولة مجموعة من الشباب الواعدين من خريجي مركز الابداع للفني بدار الأوبرا المصرية".

وتابعت: "حاجة بجد تفرح مجموعة مواهب فنية تاخد العقل.. اسمتعت وضحكت وسحرني الخيال في العمل.. ومن حسن حظي اني تعرفت على معالي وزير الثقافة الجديد الفنان أحمد هنو الذي كان حاضرا للعرض وكانت لكلمته بعد نهاية المسرحية أثر كبير في التعرف على أحلامه للثقافة والفن ونتأمل الخير للفن المصري في عهد وزارته".

وأضافت: "كما سعدت جدا بموهبة الفنان الشاب شريف حليم حفيد الصديق الغالي الكاتب الراحل الكبير مفيد فوزي نجل الكاتبة حنان مفيد فوزي".

يذكر أن، كانت آخر أعمال نبيلة عبيد، كان مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، وتأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.