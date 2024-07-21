رانيا محمود ياسين تشيد بالمسلسل التركي "شراب التوت".. هذا ما قالته



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أشادت الفنانة رانيا محمود ياسين، بالمسلسل التركي "شراب التوت" موجهة رسالة لأبطاله.

ونشرت رانيا، صورة لأبطال المسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا للدراما التركية التي تحث على قيمة العائلة ودعمهم الدائم لبعض مهما كانت الخلافات والاختلافات.. شكرا على حث المواطن التركي لمعرفة قيمة أمه وأبيه مهما كبر الإبن يقبل يد أمه وأبيه في الخروج والدخول".

وأضافت: "شكرا مسلسل (شراب التوت) .. امتعتوني لمشاهدة دراما رائعة لا يوجد فيها نجم أوحد بل الموضوع الاجتماعي هو البطل.. شكرا".

مسلسل "شراب التوت" تدور أحداثه حول قصة حب بين دوغا وفاتح، وهما من عائلتين من ثقافات مختلفة تمامًا، "دوغا" هي فتاة جميلة وشجاعة من عائلة محافظة، بينما "فاتح" هو شاب وسيم وغني من عائلة ليبرالية، وتلتقي دوغا بفاتح في حفل زفاف، ويشعران بجذب قوي تجاه بعضهما البعض.