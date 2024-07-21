تفاصيل زيارة محمد منير لـ محمد رحيم في المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكدت مدربة الأسود أنوسة كوتة، تحسن الحالة الصحية لزوجها الملحن محمد رحيم، عقب خضوعه لعملية جراحية في القلب.

أنوسة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت "الحمد لله، تم نقل رحيم، من غرفة العناية المركزة، إلى غرفة عادية، مساء أمس السبت، بعد الاطمئنان على حالته الصحية".

وتابعت "رحيم، كان في حالة نفسية جميلة، عقب زيارة الفنان الكبير محمد منير له، مساء أمس، وحضر الجلسة الصديق الشاعر محمد رفاعي".

الملحن محمد رحيم، خضع لجراحة قسطرة في القلب، إثر معاناته من ذبحة صدرية، بسبب انسداد شريان في القلب.

الفنان محمد منير، قدم أغاني عديدة من ألحان محمد رحيم، منها: يونس، قلبي مايشبهنيش، مش لايق عليا، مع ان، كل المفروض مرفوض، إلى جانب دويتو "الساحل الشمالي"، مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس.