بـ"القفطان" هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار في أحدث ظهور لها.

وشاركت هيفاء الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة ساحرة مرتدية القفطان.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالآتي: "هيفاء المغربية، جمال القفطان المغربي مع الجمال اللبناني، غزالة، جميلة الجميلات، أجمل من ارتدت قفطان".

وشاركت هيفاء وهبي مؤخرًا ضمن الحملة الإعلانية لإحدى شركات المنتجات الغذائية وشاركها الحملة الفنان مصطفى غريب ولاقت نجاحًا كبيرًا.

كما شاركت بفعاليات الدورة الأخيرة لمهرجان موازين الموسيقي في المغرب وسط نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي ووجهت الشكر لإدارة المهرجان قائلة: "أشعر بالفخر لاستضافتي واحتضاني في المملكة المغربية، شكرًا من قلبي على كل الحب والكرم اللي شفتهم من الشعب المغربي الغالي".