شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوي: مهرجان العلمين يرضي جميع الأذواق والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الناقد طارق الشناوى عن سعادته بالطفرة التي يشهدها مهرجان العلمين فى دورته الثانية هذا العام، والتي فاقت نجاح الدورة الأولى. وقال الشناوى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن المهرجان أتاح الفرصة لوجود مؤشر إيجابى بأننا أمام مهرجان بمواصفات عالمية ويرضى كل الأذواق، وتقديم كل شيء جديد من خلال عدد من الأنشظة الثقافية والفنية والرياصية وغيرها على مدار حوالى أكثر من خمسين يوماً فى فعالياته المختلفة.

وأضاف الشناوى، أن المهرجان حريص على اكتساح دائرة الجمهور والتنوع فى الحفلات الغنائية، بدأها الكينج محمد منير وكاظم الساهر وماجدة الرومى التي تنتمى بدرجة كبيرة إلى مصر وتعشقها، خاصة أن والدتها مصرية ووالدها مكتشف المطربة فيروز، كما أنه يشهد خلال الفترة المقبلة حفلات لنجوم كبار.

وعن تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين لدعم إخواننا فى فلسطين، قال الشناوى، "لفتة إنسانية جميلة ومحترمة جداً من إدارة المهرجان، وهذا أقل شيء يقدم لأشقائنا فى فلسطين، ربنا ينصرهم وتنزاح الغمة وربنا ينصرهم قريبا".



وأضاف: أنا بدعم وأشجع المهرجان وأتمنى استمراريته على مدى دورات قادمة إن شاء الله.



وأشار الناقد طارق الشناوى هناك تنوع في عرض الأعمال المسرحية خلال فعاليات مهرجان العلمين منها مسرحية حبيبتى من تكون اخراج خيرى بشارة وتقدم مشوار العندليب عبد الحليم حافظ ومسيرته الغنائية، ويشارك في بطولتها عدد كبير من الشباب من خريجي مركز الابداع الفني والمعهد العالي للفنون المسرحية، كما تعرض مسرحيات أخرى من ضمنها السندباد بطولة النجم كريم عبد العزيز ونيللى كريم .



وأكد يحسب لمهرجان العلمين اهتمامه بالطفل من خلال مهرجان نبتة الذى يشمل ورش كثيرة لصناع محتوى الطفل، وأهمية استثماره وتأهيله إلى الأفضل، وهذا لم يحدث من قبل وأشكر كل القائمين على ذلك .