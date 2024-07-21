شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع المغنى البرازيلي أيريس ساساكي صعقاً بالكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى المغني البرازيلي أيريس ساساكي مصرعه بعد تعرضه للصعق بالكهرباء خلال حفل كان يؤديه، وبحسب ما ورد تعرض ساساكي، 35 عامًا، لصدمة كهربائية عندما احتضنته إحدى المعجبات المبللة بالمياه على خشبة المسرح أثناء الحفل.

كان ساساكي يؤدي حفلاً في فندق فى سالينوبوليس بالبرازيل، وبحسب التقارير، توفي على الفور بعدما اصطدمت المياه من المروحة بكابل قريب، ولم يتضح بعد سبب بلل المعجبة عندما احتضنت الموسيقي على المسرح.

وتجري الشرطة المدنية البرازيلية حاليا التحقيق في ملابسات الحادث.

وأصدر فندق سولار، حيث أقيم الحفل، بيانًا قال فيه: “نحن ملتزمون تمامًا بتقديم الدعم لعائلته واتخاذ الإجراءات اللازمة، ونؤكد من جديد التزامنا بالتعاون الكامل مع السلطات المختصة من أجل التوضيح المناسب للأحداث".