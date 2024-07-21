شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز رؤساء التليفزيون المصرى منذ تأسيسه حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم 21 يوليو من كل عام، ذكرى البث الأول للتليفزيون المصرى، الذي يعد الأعرق في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث بدأ آنذاك بتلاوة القرآن الكريم ومن ثم إذاعة حفل افتتاح مجلس الأمة وخطاب الرئيس السابق جمال عبد الناصر والنشيد الوطني.

وبمناسبة الذكرى الـ64 للبث الأول للتليفزيون المصرى، ترأس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الكثير من الأسماء البارزة من الإعلاميين والمذيعين، حيث نستعرض اليوم فى تقريرنا، أبرز الأسماء التي ترأست التليفزيون، وهم: فتحى البيومى، تماضر توفيق، سهير الإتربي، أمين بسيونى، حسن حامد، أسامة الشيخ، سامى الشريف، طارق المهدى، شكرى أبو عميرة، نائلة فاروق وهي الرئيسة الحالية للتليفزيون المصرى.

من جانبها هنأت الشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" "الهيئة الوطنية للإعلام"؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى إطلاق أول إشارة بث تلفزيوني في مصر، في 21 يوليو 1960، فمنذ ذلك التاريخ يمثل التليفزيون المصري شعلة تضيء وتغرس القيم المهنية للإعلام المصري.

وجاءت باكورة أعماله لتهتم ببناء الإنسان المصري على مدى عشرات السنوات. وقد عمل التلفزيون المصري على إنشاء وتصميم وتشغيل استوديوهات عملاقة في حينه، ومحطات إرسال تغطي ربوع مصر حتى انطلق فضائيًّا فيما بعد.

ويشهد الجميع أنه قد تربى في داخل التليفزيون المصرى أجيال من الأساتذة في كل مجال، سواء الإعلامي، أو الهندسي، أو الإداري، ينهل الجميع من خبراتها في إعلام العالم العربي حتى الآن.