شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن صلاح زكى أول مذيع بالتليفزيون المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم قبل 64 عامًا، وبالتحديد في السابعة من مساء 21 يوليو 1960، بدأ بث التلفزيون المصري، حيث استمر الإرسال لمدة 5 ساعات يوميًا تبدأ وتنتهي بتلاوة القرآن الكريم ولكن من هو أول مذيع ظهر بالتليفزيون المصرى، فهذا ما ستعرفه الآن.

الإذاعى الكبير صلاح زكى هو أول مذيع تليفزيونى ظهر فى بداية البث ليعلن مولد التليفزيون العربى من القاهرة، وقال حينئذن اليوم أعلن مولد التليفزيون العربى من القاهرة، وهذه كانت أول كلمات للإذاعى الكبير صلاح زكى، أول مذيع تليفزيوني، والتي أعلن بها أول بث لـ التلفزيون المصري، مساء 21 يوليو 1960، ولكى نتعرف اكثر من الاذاعى صلاح زكى فاليوم السابع يكشف اصوله ودراسته وجذوره .

ولد صلاح زكي في القاهرة عام 1928، وينتمي إلى أصول صعيدية، حيث التحق بكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حالياً)، وتخرج منها عام 1949، وفي أثناء دراسته عمل فى مؤسسة أخبار اليوم عام 1947، وقد أهلته دراسته القانونية وثقافته العامة وإيمانه بمفاهيم العدالة الاجتماعية والوعى بمشكلات المجتمع فى حقيقته الإقطاعية والطبقية – قبل يوليو 1952– إلى تبنى الفكر اليسارى واحتضان المفاهيم التقدمية.

في عام 1950 التحق بالإذاعة المصرية مُذيعًا ومُقدمًا للبرامج، وكانت من زملائه فى الإذاعة آمال فهمي وثريا حمدان ود. على الراعي وحسني الحديدي وعواطف البدر وعباس أحمد وعلي فائق زغلول وفهمي عمر والإعلامي طاهروزيد، وفى أواخر الخمسينيات سافر مع أميمة عبد العزيز للعمل فى إذاعة موسكو العربية، في أول بادرة للتعامل مع إذاعتى موسكو والقاهرة، وفي يوليو 1960 تم نقله للعمل فى التلفزيون المصري مع عبد الحميد يونس ومحمد محمود شعبان (بابا شارو) وسعد لبيب وعباس أحمد وسميرة الكيلاني وهمت مصطفى.