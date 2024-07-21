وصلة رقص للفنانة هيدي كرم بالساحل.. شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صباح اليوم الأحد، فيديو للفنانة هيدي كرم، وهي ترقص بحيوية على الشاطئ في إحدى حفلات الساحل الشمالي.

هيدي كرم في الساحل الشمالي

وكانت قد نشرت هيدي الفيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: دوما شباب دوما حيوية".

هيدي كرم

وظهرت هيدي خلال الفيديو وهي مرتدية (جيب قصير وتوب أبيض يشبه المايوه).

مسلسل الوصفة السحرية

هيدي كرم تشارك في مسلسل "الوصفة السحرية" بجانب كلًا من: في شيري عادل، بسمة داود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبد الغني، رانيا منصور، محمد أبو داوود، عماد رشاد، سلوى عثمان.

مسلسل الوصفة السحرية من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

هيدي كرم

على الجانب الآخر، حرصت الفنانة هيدي كرم على مشاركة متابعيها أحدث اللقطات، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت في أحدث إطلالة لها بلوك لافت من كواليس فيلمها الجديد "جوازة توكسيك" والتي تجسد فيه شخصية "نيللي"، من بطولتها مع ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، محمد أنور، وملك قورة.

الفنانة هيدي كرم

هيدي كرم تستعرض أنوثتها بفستان مثير

وكانت قد تألقت هيدي بفستان سوارية قصير، تميز بلونه الفستقي وقماشه المكشكش اللامع، ذو كتف واحد وذيل طويل على أحد الجانبين؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، ونسقت معه حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأبيض، ولم تتكلف في إرتداء المجوهرات، فاكتفت بأنسيال مرصع بالألماس، وأقراط طويلة، مع تاتو مثير على أحد ساقيها.

ومن الناحية الجمالية، فضلت هيدي كرم أن تترك شعرها يتدلى بانسيابية ونعومة على أحد كتفيها وظهرها، وثبتت الغُرة على أحد الجانبين؛ لتعطي لمسة أنثوية جذابة.

ووضعت هيدي مكياج ناعم يبرز جمال ملامحها، فحددت وجهها بالبلاشر البني، وأبرزت جمال عينيها بظلال العين بدرجات البني مع النود، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون الفستان وبشرتها.

الفنانة هيدي كرم

هيدي كرم هي ممثلة مصرية، درست في القسم الفرنسي بكلية التجارة التابعة لجامعة عين شمس، ثم عملت كعارضة في عدد كبير من اﻹعلانات وأغاني الفيديو كليب، ثم اقتحمت مجال التمثيل منذ مطلع الألفية الجديدة من خلال الدراما التلفزيونية، حيث شاركت في مسلسلات (بنت من شبرا، مصر الجديدة، أصحاب المقام الرفيع، العميل 1001)، كما قامت كذلك ببطولة عدد من الأفلام السينمائية، منها: كان يوم حبك، ملك وكتابة، البلياتشو، نقطة رجوع.