المطرب مسلم متهم بالسرقة والسبب بعيد عن طليقته

ياسر رشاد - القاهرة - أزمة جديدة تعرض لها المطرب مسلم، وذلك بسبب أغنينه الجديدة "صابر" التى طرحها العام الماضي، حيث كشف الشاعر عمرو حسن عن وجود جملة كاملة في الأغنية من قصيدته "حبيتك ليه" التي طرحها منذ 4 سنوات.

المطرب مسلم

وكتب الشاعر عمرو حسن منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قال فيه:"مساء الخير، فيه مغني مهرجانات فاضل اسمه (مسلم)، عامل اغنيه اسمها صابر".

وتابع الشاعر:" بيقول فيها:(وبدال ماتكوني أمان م الناس ومكان يفضالي ويسمعني قررتي تكوني زيادة خوف ودراعي اللي تملّي واجعني)، فأنا عاوزه بس يقولي: كيلو توارد الخواطر بكام؟".

المطرب مسلم

أزمة مسلم مع طليقته

وكانت قررت محكمة الأسرة بالسويس التحفظ على منقولات منزل المطرب مسلم بالتجمع الخامس، وذلك لامتناعه عن سداد 160 ألف جنيه نفقة لمطلقته.

انتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة لتنفيذ حكم قضائي لصالح طليقة مسلم، بمتجمد نفقة يصل إلى 160 ألف جنيه، ولعدم قدرته على دفع المبلغ، تحفظت أجهزة الأمن على منقولات المنزل.

ألزمت محكمة الأسرة بالسويس، مطرب المهرجانات "مُسلم" بسداد 5 آلاف جنيه شهريًا أجر مسكن و10 آلاف جنيه نفقة شهرية لصغيره مالك بعد الدعوى التي رفعتها عليه طليقته لامتناعه عن الإنفاق على نجله منذ طلاقهما.

وكشفت أوراق الدعوى قضائية أن مصطفى زكريا محمد علي "مُسلم" قد تزوج من ضحي عبد الرحمن أحمد في 31 أغسطس 2020 وأنجب منها طفلهما مالك في 6 أكتوبر 2021، إلا أنه تركها والصغير يقيم مع والدها ولم يوفر لهما أجر المسكن وأجر الحضانة رغم قدرته ويسره حيث أنه يعمل مطرب ودخله الشهري يتجاوز الـ 100 ألف جنيه، مما دفعها لإقامة دعوى قضائية ضده.

إلغاء حفل مسلم

وكان قد نشر مسلم مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق Instagram، كاشفا عن إلغاء حفله الأخير الذي كان من المقرر إقامته في الساحل الشمالي، ولم يعرف سبب الإلغاء.

وقال: "كنت متفق على إقامة حفل في الساحل وقبل الحفل بساعة اتلغى، ومعرفش السبب، لو مش قادر على سعري متجبنيش، ده من الاحترام والأصول وأنا مش هسكت ولا هسيب حقي، لأن الحركة وحشة وأتمنى النقابة تجبلي حقي والمكان يتقفل.