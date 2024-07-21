التطورات الصحية للفنان تامر فرج وقصة خضوعه لعملية دقيقة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان تامر فرج، عن تطورات حالته الصحية بعدما تعرض لأزمة صحية منذ الساعات القليلة الماضية، وتم نقله إلي أحد المستشفيات، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

علق تامر فرج على وعكته الصحية، قائلاً: "مبحبش صور المستشفيات أو أني أنشر حاجة عن حالتي الصحية، بس حابب أشكر كل الناس الجميلة اللي قلقت عليا وأشكر الصحفيين اللي اتصلوا يسألوا عني، حابب أطمن الجميع إن شاء الله حاجة بسيطة أنا كنت محتاج أعمل عملية المرارة من قبل العيد، لكن للأسف كنت بستهون وبأجل لغاية لما أخلص الشغل والمواعيد اللي ورايا، ولغاية ما يجيلي فلوس".

تامر فرج

وتابع تامر فرج حديثه: "بس للأسف حصل مضاعفات بسبب التأخير وهضطر استنى غصب عنى حوالي أسبوعين، أعالج اللي حصل وبعدين إن شاء الله أعمل عملية إزالة المرارة، وهي عملية بسيطة إن شاء الله، أشكركم جدًا على اهتمامكم وآسف على قلقكم وأطمع في دعواتكم".

آخر أعمال الفنان تامر فرج المسرحية

وكان قدم من قبل مسرحية الحفيد، وتناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتناول الأسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير التي تتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

تامر فرج

عرض "الحفيد"عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، بطولة لوسي، عابد عناني، تامر فرج ،محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد،بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة،إعداد وإخراج يوسف المنصور.

انضم الفنان القدير علاء قوقة إلى فريق عمل مسرحية الحفيد بدلا من الفنان تامر فرج، والذى انسحب بعدما قدم موسمين ناجحين من المسرحية.