"داخل اليخت".. أحدث ظهور لـ مي عمر والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها، أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونشرت صورة نالت إعجاب جمهورها.

ونشرت مي الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية جذابة على متن يخت وسط البحر..

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "جميلة الجميلات، بحبك أوي يا ميمي، كأنك حورية بحر، بعشق ضحكتك الجميلة دي، مش قادر اطلع من جمالك".

كان أخر مشاركات الفنانة مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض بالنصف الأول لموسم دراما رمضان هذا العام وسط بطولة نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية، وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.