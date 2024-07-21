إلهام شاهين مع ماجدة الرومي ولميس الحديدي في الساحل الشمالي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورا برفقة شقيقها الفنان أمير شاهين، والمطربة ماجدة الرومي والإعلامية لميس الحديدي، أثناء تواجدهم في الساحل الشمالي.

ونشرت إلهام الصور من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "رحلة بحرية جميلة بالساحل الشمالي مع نجمة نجوم الوطن العربي، المطربة الرائعة ماجدة الرومي، والإعلامية الكبيرة لميس الحديدي".

وتابعت: "صديقاتي الرائعات، ومع إخوتي إيناس وأمير شاهين، أجمل صحبة في أجمل مكان سياحي في الساحل الشمالي المصري، وكلنا بنقول لماجده نورتي بلدك مصر، ومبروك نجاح حفلك بالعلمين والأصداء الرائعة من جمهورك الذي يحبك ويحترمك".

يذكر أن الفنانة ماجدة الرومي أحيت حفلًا غنائيًا قبل يومين وسط حضور جماهيري كبير، وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة على الحضور، وبينهم: الفنانة إلهام شاهين، الفنان هاني رمزي وزوجته، المذيعة بوسي شلبي والتقطوا عددا من الصور التذكارية.